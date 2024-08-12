وسائل إعلام إسرائيلية تكشف: مصر رفضت طلبا إسرائيليا لتهجير "مؤقت"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجديد الطلب الإسرائيلي لمصر باستقبال سكان غزة والموافقة على تهجيرهم خارج القطاع لحل أزمة الصراع الحالي، لكن القاهرة رفضت الطلب بشدة.





وهاجم الإعلام العبري الرفض المصري للطلب الإسرائيلي، حيث قال موقع "srugim" الإخباري الإسرائيلي إن مصر رفضت طلب إسرائيل بتوطين عشرات الآلاف من سكان غزة في الأراضي المصرية لفترة محدودة بهدف القضاء على كتائب التنظيمات المسلحة التي بقيت في القطاع دون تعريض سكان القطاع للخطر.

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وأضاف تقرير الموقع العبري أنه استعدادا لاستئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين ووقف القتال في قطاع غزة، ردت مصر سلبا على طلب إسرائيل توطين عشرات الآلاف من سكان غزة على الأراضي المصرية.

وكانت إسرائيل قد أوضحت أن ذلك سيكون "لفترة محدودة للغاية"، من أجل القضاء بشكل نهائي على كتائب التنظيمات المسلحة المتبقية في القطاع، دون تعريض المدنيين للخطر.

وأبدت مصر، وفقا للموقع العبري معارضة حازمة وأوضحت للإسرائيليين أن الأمر "غير مقبول" لديها. (روسيا اليوم)