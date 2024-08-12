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"مشروط".. السلطة الفلسطينية ترفض مقترحاً إسرائيلياً لفتح معبر رفح

Lebanon 24
12-08-2024 | 05:37
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رفضت السلطة الفلسطينية مقترحا إسرائيليا لفتح مشروط لمعبر رفح، وفقا لما ذكره مصدر خاص لسكاي نيوز عربية اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن "إسرائيل تقترح فتح معبر رفح بإدارة أشخاص مدنيين لا يرتبطون بأجهزة الأمن الفلسطينية".
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وأضاف أن المقترح الإسرائيلي يمنع رفع العلم الفلسطيني في معبر رفح وعلى الحدود، مضيفا أن إسرائيل تصر على البقاء في محيط المعبر ومحور فيلادلفيا والتدخل للتفتيش والاستجواب.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن السلطة الفلسطينية ترفض المقترح وتتمسك باتفاق 2005 لتشغيل معبر رفح وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من المعبر.
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