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كم بلغ عدد الشهداء والجرحى في غزة منذ بدء الحرب؟

Lebanon 24
12-08-2024 | 05:39
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قالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 142 شهيدا و150 مصابا خلال 48 ساعة.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان على غزة ارتفع إلى 39 ألف و897 شهيدا و92 ألف و152 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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غزة

شهداء

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