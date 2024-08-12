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عربي-دولي

3 دول أوروبية تدعو إيران لعدم مهاجمة إسرائيل

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:13
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دعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن شن هجمات على إسرائيل.

وفي بيان مشترك صادر عنهم أكد زعماء البلدان الثلاثة أن الهجمات الإيرانية ستؤدي إلى تصاعد التوترات وتوسع رقعة الحرب في المنطقة وستعرّض فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين للخطر.
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ورحب البيان بعمل الشركاء في قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وأكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، كما دعا إلى الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وشدد البيان على أن سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق.

وفي تطور متصل، كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى المنطقة.

جاء ذلك في إطار جهود أميركية لردع إيران وحلفائها، وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وفي بيان أصدره السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء باتريك رايدر أكد أوستن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التزام الولايات المتحدة باتخاذ "كل خطوة ممكنة" للدفاع عن إسرائيل.

كما أشار أوستن إلى تعزيز الوضع والقدرات العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط بسبب تصاعد التوترات، إذ تم إصدار أوامر لتسريع انتقال مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

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