حرب كلامية اشتعلت.. هل سيقيل نتنياهو غالانت؟

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ردًا على اتهامه بعرقلة المفاوصات، شن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هجوما لاذعا على وزير دفاعه يوآف غالانت.وقال مكتب نتنياهو "غالانت يتبنى رواية معادية لإسرائيل ويضر بفرص التوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن".وأضاف: "كان من المناسب له أن يهاجم زعيم حركة حماس يحيى السنوار الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي كان ولا يزال العقبة الوحيدة أمام صفقة الرهائن".وتابع: "أمام إسرائيل خيار واحد فقط: تحقيق نصر كامل، وهو ما يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح مختطفينا، وهذا النصر سيتحقق. هذا هو التوجيه الواضح لرئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الوزراء، وهو ملزم للجميع، بما في ذلك غالانت".وفي هذا السياق، أكد موقع "واينت" نقلا مصادر رفيعة مقربة من نتنياهو قولها إن "إقالة غالانت ليست على جدول الأعمال". وزعمت المصادر أن "نتنياهو لا يتأثر بالمحرضين ويفهم أنهم في الحرب لا يقال وزير دفاع".(روسيا اليوم)