نشرت صورهم وأسماءهم.. إسرائيل تزعم اغتيالها 31 عنصرًا من حماس والجهاد بغارة مدرسة "التابعين"

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بيانا جديدا، بشأن الغارة التي شنها السبت الماضي على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، وأدت إلى استشهاد أكثر من مئة فلسطيني.



وقال في بيانه، إنه "بعد تحقيق استخباراتي أجراه كل من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تم كشف النقاب عن أسماء 12 "مخربا" آخر تم القضاء عليهم في الغارة التي تم شنها يوم السبت على مقر القيادة العسكري في مدرسة "التابعين".

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وزعم أنه "حتى الآن تم التأكد من 31 "مخربا" تمت تصفيتهم في الهجوم". وقال في بيانه، إنه "بعد تحقيق استخباراتي أجراه كل من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تم كشف النقاب عن أسماء 12 "مخربا" آخر تم القضاء عليهم في الغارة التي تم شنها يوم السبت على مقر القيادة العسكري في مدرسة "التابعين".وزعم أنه "حتى الآن تم التأكد من 31 "مخربا" تمت تصفيتهم في الهجوم".