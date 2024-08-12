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عربي-دولي
نشرت صورهم وأسماءهم.. إسرائيل تزعم اغتيالها 31 عنصرًا من حماس والجهاد بغارة مدرسة "التابعين"
Lebanon 24
12-08-2024
|
09:52
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أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بيانا جديدا، بشأن الغارة التي شنها السبت الماضي على مدرسة "التابعين" في حي الدرج بمدينة غزة، وأدت إلى استشهاد أكثر من مئة فلسطيني.
وقال في بيانه، إنه "بعد تحقيق استخباراتي أجراه كل من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تم كشف النقاب عن أسماء 12 "مخربا" آخر تم القضاء عليهم في الغارة التي تم شنها يوم السبت على مقر القيادة العسكري في مدرسة "التابعين".
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وزعم أنه "حتى الآن تم التأكد من 31 "مخربا" تمت تصفيتهم في الهجوم".
وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن السبت عن استشهاد 93 شخصا على الأقل جراء الضربة الإسرائيلية على مدرسة التابعين في غزة. وبحسب وسائلا اعلام فإن الغارة خلفت الكثير من الأشلاء، حيث لم يتم التعرف على أصحابها، مما يرجح سقوط عدد أكبر من الضحايا، في المدرسة التي كانت مكتظة بالنازحين.
وعقب الغارة، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، زعم فيه أن "المدرسة كانت مقر قيادة عسكري لحماس والجهاد الإسلامي، وأنه قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات عدة من شأنها تقليص إمكانية إصابة المدنيين". (روسيا اليوم)
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