مصرع 7 أشخاص جراء صواعق رعدية في اليمن

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، مصرع 7 أشخاص بصواعق رعدية مصاحبة للأمطار في عدة محافظات في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، بوفاة مواطنين اثنين بصواعق رعدية في مديريتي المحابشة والمفتاح في محافظة حجة غربي اليمن.وأضافت القناة أن "عدد ضحايا الصواعق الرعدية ارتفع خلال الــ24 ساعة الماضية إلى 7 أشخاص في عدد من المحافظات اليمنية". (الأناضول)