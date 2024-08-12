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عربي-دولي

"الخارجية" الاميركية: مستمرون بالعمل لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

Lebanon 24
12-08-2024 | 12:48
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم، انها مستمرة بالعمل الدبلوماسي لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.


وقالت الخارجية الأميركية: "نعتقد أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكناً".


كما اشارت الى ان "الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل تقويض قدرات الحوثيين ومنعهم من استهداف الملاحة في البحر الأحمر".
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