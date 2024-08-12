"الخارجية" الاميركية: مستمرون بالعمل لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم، انها مستمرة بالعمل الدبلوماسي لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.وقالت الخارجية الأميركية: "نعتقد أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكناً".كما اشارت الى ان "الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل تقويض قدرات الحوثيين ومنعهم من استهداف الملاحة في البحر الأحمر".