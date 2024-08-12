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عربي-دولي

البنتاغون: مستعدون للرد على تهديد أمن إسرائيل

Lebanon 24
12-08-2024 | 13:08
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال باتريك رايدر، اليوم، إن واشنطن مستعدة للرد على أي سيناريو يهدد إسرائيل.
وصرح رايدر، في حديث غير مصور مع الصحافيين في البنتاغون: "إننا مستعدون للرد على أي سيناريو يمكن أن يهدد أمن إسرائيل ومصالحنا ضد أي وكلاء تدعمهم إيران". 
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وأوضح أن وزارة الدفاع الأميركية تواصل مراقبة التطورات في الشرق الأوسط على مدار الساعة.
وقال المسؤول الأميركي: "إننا نسعى إلى خفض التوتر وقد اتخذنا كل الخطوات لتقوية إسرائيل وجهوزية الدفاع عنها". 
(سكاي نيوز)
 
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