البنتاغون: مستعدون للرد على تهديد أمن إسرائيل

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال باتريك رايدر، اليوم، إن واشنطن مستعدة للرد على أي سيناريو يهدد إسرائيل.وصرح رايدر، في حديث غير مصور مع الصحافيين في البنتاغون: "إننا مستعدون للرد على أي سيناريو يمكن أن يهدد أمن إسرائيل ومصالحنا ضد أي وكلاء تدعمهم إيران".وأوضح أن وزارة الدفاع الأميركية تواصل مراقبة التطورات في الشرق الأوسط على مدار الساعة.وقال المسؤول الأميركي: "إننا نسعى إلى خفض التوتر وقد اتخذنا كل الخطوات لتقوية إسرائيل وجهوزية الدفاع عنها".(سكاي نيوز)