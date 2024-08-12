اندلاع حرائق على الحدود التونسية الجزائرية

Advertisement

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مساء الاثنينـ تسجيل حريقين على الشريط الحدودي مع تونس في ولاية الطارف، حيث بدأت عملية الإخماد بالسرب الجوي.وأوضح المصدر أن الحريق الأول سجّل بغابة بمشتة الفحيص بلدية الكرمة.وأضاف أن الحريق الثاني اندلع بغابة العساسة بلدية بوحجار.وأكد المصدر ذاته أنه تم تدعيم فرق التدخل بالرتل المتنقل لولاية الطارف والمفرزة الجهوية لولاية الطارف بالإضافة إلى ثلاث طائرات للإخماد من نوع AT802.(روسيا اليوم)