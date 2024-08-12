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عربي-دولي

اندلاع حرائق على الحدود التونسية الجزائرية

Lebanon 24
12-08-2024 | 13:28
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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مساء الاثنينـ تسجيل حريقين على الشريط الحدودي مع تونس في ولاية الطارف، حيث بدأت عملية الإخماد بالسرب الجوي.
وأوضح المصدر أن الحريق الأول سجّل بغابة بمشتة الفحيص بلدية الكرمة.
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وأضاف أن الحريق الثاني اندلع بغابة العساسة بلدية بوحجار.
وأكد المصدر ذاته أنه تم تدعيم فرق التدخل بالرتل المتنقل لولاية الطارف والمفرزة الجهوية لولاية الطارف بالإضافة إلى ثلاث طائرات للإخماد من نوع AT802.
(روسيا اليوم)
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