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عربي-دولي
حماس: نتنياهو لا يأبه لحياة الأسرى ولا يريد التوصل لاتفاق
Lebanon 24
12-08-2024
|
14:18
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قال القيادي في حركة "حماس"، عزت الرشق، الاثنين، إن اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الطرف المعرقل للوصول إلى صفقة تبادل أسرى، يؤكد "تعنته وتهربه من هذا الاستحقاق".
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وأضاف الرشق، في بيان: "اعتراف غالانت وزير حرب الاحتلال بأن (إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين) يؤكد ما قلناه دوما بأن نتنياهو يكذب على العالم وعلى ذوي الأسرى".
وتابع في بيانه: "تلك التصريحات تؤكد أن نتنياهو لا يأبه لحياة الأسرى ولا يريد التوصل لاتفاق، وأن كل ما يهمه هو استمرار الحرب وتوسعها".
وأكد على أن "كل ما قدمته حماس من مرونة وإيجابية بموافقتها على ما ورد في مقترح بايدن وقرار مجلس الأمن لتسهيل التوصل لاتفاق، اصطدم بتعنت نتنياهو وتهربه من هذا الاستحقاق".
وطالب الرشق العالم بـ"الضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة بغزة، والتوصل إلى صفقة تبادل". (الأناضول)
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