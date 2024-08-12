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عربي-دولي

مقتل أسير وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.. أبو عبيدة يعلن تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل ما حصل

Lebanon 24
12-08-2024 | 14:30
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أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة  مساء اليوم الاثنين، مقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة، بعد أن أطلق مجندان مكلفان بحراسة الأسرى النار عليهم.


وقال أبو عبيدة عبر قناته على "تلغرام": "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير اسرائيلي وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما".
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وأضاف: "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردود الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الاسرائيليين".


كما أشار الى أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها.
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