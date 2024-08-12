عباس يصل موسكو للقاء بوتين ومناقشة الأزمة في غزة

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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، إلى العاصمة موسكو، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية تستمر حتى الأربعاء.وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي.ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفلسطيني مع نظيره الروسي الثلاثاء "حيث سيبحث معه سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع المنكوب".كما سيبحث عباس مع بوتين "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيشكر روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطينيين على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة". (الاناضول)