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عربي-دولي

هذه الدول ستشارك في الدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم

Lebanon 24
12-08-2024 | 14:57
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أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك مساء اليوم الاثنين، عزمها في الدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني.


وأشار البيان إلى أن قادة الدول يعربون أيضا عن دعمهم الكامل للجهود الجارية لتهدئة التوترات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة.
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كما أيدوا الدعوة المشتركة من الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لتجديد المحادثات يوم الخميس المقبل بهدف إبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
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