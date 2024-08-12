البيت الأبيض: لهذا السبب قمنا بزيادة وجود قواتنا في الشرق الأوسط

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تستعد لسلسلة واسعة من الهجمات الإيرانية على إسرائيل في الأيام المقبلة.

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وقال كيربي إننا "نشاطر الإسرائيليين نفس المخاوف والتوقعات بشأن حدوث ذلك، ربما هذا الأسبوع. ونواصل مراقبة ذلك عن كثب".



وأضاف: "في هذه المرحلة، من الصعب التخمين ما إذا كان سيقع هجوم من جانب إيران أو وكلائها، وكيف سيكون شكله، لكن علينا أن نكون مستعدين لما قد يكون على شكل سلسلة كبيرة من الهجمات، ولهذا السبب قمنا بزيادة وجود قواتنا وقدراتنا في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية".