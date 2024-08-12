أول تعليق لزيلينسكي حول الهجوم الأوكراني على كورسك

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علق فلاديمير زيلينسكي للمرة الأولى على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية.وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "تلقيت تقريرا من القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي بشأن العملية في منطقة كورسك".وأفاد أيضا عن إعداد خطة معينة للمنطقة حيث "يتم تنفيذ العملية" من وزارة الداخلية في أوكرانيا وإدارة أمن الدولة وغيرهما من الإدارات.(روسيا اليوم)