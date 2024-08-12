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أول تعليق لزيلينسكي حول الهجوم الأوكراني على كورسك

Lebanon 24
12-08-2024 | 16:35
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علق فلاديمير زيلينسكي للمرة الأولى على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية.
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "تلقيت تقريرا من القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي بشأن العملية في منطقة كورسك".
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وأفاد أيضا عن إعداد خطة معينة للمنطقة حيث "يتم تنفيذ العملية" من وزارة الداخلية في أوكرانيا وإدارة أمن الدولة وغيرهما من الإدارات.
(روسيا اليوم)
 
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