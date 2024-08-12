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عربي-دولي

بو حبيب التقى سفيرة كندا: نتمنى نجاح مساعي وقف إطلاق النار المرتقبة الخميس

Lebanon 24
12-08-2024 | 13:02
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طلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، بعد لقائه سفيرة كندا ستيفاني ماكولم، "أن تمارس كندا والدول الغربية ضغوطا أكبر على إسرائيل لتوقف عدوانها على لبنان وغزة وتضع حدا لمسلسل مجازرها المستمر من دون أي رادع، كما وإدانة الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين".
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وأعرب بو حبيب عن "أمله في نجاح المساعي المرتقبة بدءا من الخميس المقبل في 15 آب في التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، مما قد يؤدي الى خفض التصعيد في المنطقة وتفادي توسع رقعة الصراع".

من جهتها، أكدت سفيرة كندا أن "بلادها تبذل جهودا مستمرة لخفض التصعيد وإيجاد حل ديبلوماسي للنزاعات القائمة"، مثنية على "الورقة التي قدمتها الحكومة اللبنانية أخيرا، وتحدد فيها رؤيتها للقواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان".
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