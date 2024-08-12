"أف.بي.آي" يحقّق في مزاعم اختراق إيران لحملة ترامب

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قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "أف.بي.آي" الاثنين إنه "يحقّق في ما وصفته حملة دونالد ترامب الرئاسية بأنه اختراق لاتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء ذلك".وقال الرئيس الأميركي السابق السبت إن "مايكروسوفت أبلغت حملته الانتخابية بأن إيران اخترقت أحد مواقعها على الإنترنت. وأضاف أن إيران "تمكنت فقط من الحصول على معلومات متاحة للعامة".ونفت الحكومة الإيرانية قيامها باختراق حملة ترامب.وأشارت حملة ترامب إلى تقرير أصدره باحثو مايكروسوفت يوم الجمعة ذكر أن قراصنة مرتبطين بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب "مسؤول رفيع المستوى" في حملة رئاسية أميركية في يونيو.وأضاف التقرير أن "القراصنة استولوا على حساب خاص بمستشار سياسي سابق ثم استخدموه لاستهداف المسؤول. ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل عن المستهدفين".