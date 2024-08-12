Advertisement

عربي-دولي

"أف.بي.آي" يحقّق في مزاعم اختراق إيران لحملة ترامب

Lebanon 24
12-08-2024 | 18:59
A-
A+
Doc-P-1233480-638591113495585726.jpg
Doc-P-1233480-638591113495585726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "أف.بي.آي" الاثنين إنه "يحقّق في ما وصفته حملة دونالد ترامب الرئاسية بأنه اختراق لاتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء ذلك".

وقال الرئيس الأميركي السابق السبت إن "مايكروسوفت أبلغت حملته الانتخابية بأن إيران اخترقت أحد مواقعها على الإنترنت. وأضاف أن إيران "تمكنت فقط من الحصول على معلومات متاحة للعامة".
Advertisement

ونفت الحكومة الإيرانية قيامها باختراق حملة ترامب.

وأشارت حملة ترامب إلى تقرير أصدره باحثو مايكروسوفت يوم الجمعة ذكر أن قراصنة مرتبطين بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب "مسؤول رفيع المستوى" في حملة رئاسية أميركية في يونيو.

وأضاف التقرير أن "القراصنة استولوا على حساب خاص بمستشار سياسي سابق ثم استخدموه لاستهداف المسؤول. ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل عن المستهدفين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2024-08-13
23:50 | 2024-08-12
23:43 | 2024-08-12
23:32 | 2024-08-12
23:31 | 2024-08-12
23:28 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24