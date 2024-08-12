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عربي-دولي
قبيل مقابلة ترامب.. هذا ما تعرضت له منصة اكس
Lebanon 24
12-08-2024
|
22:43
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كشف إيلون ماسك أن مقابلته المنتظرة مع دونالد ترامب على منصة أكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها، قد تعرضت للعرقلة بسبب هجوم إلكتروني ضخم استهدف المنصة.
وكتب أغنى رجل في العالم على حسابه في المنصة التي كانت تُعرف سابقا باسم تويتر "يبدو أن هناك هجمات موزعة لحجب الخدمة "DDOS" ضخمة على أكس نعمل على صدها".
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ويلقي ماسك الذي صوّت سابقا للديمقراطيين، بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.
وتم حظر حسابات ترامب على تويتر بعد اقتحام أنصاره للكونغرس في كانون الثاني 2021، لكن ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.
وتهدف مقابلة الاثنين إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترامب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات.
وكتب ماسك "قمنا باختبار النظام مع 8 ملايين مستمع في الوقت نفسه اليوم"، متعهدا بإجراء المقابلة مع عدد محدد من المستمعين ثم نشرها دون تعديل في وقت لاحق.
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