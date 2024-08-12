على وقع التطورات بلينكن إلى الشرق الأوسط مساء اليوم

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وأضاف رافيد أن بلينكن يخطط لزيارة قطر ومصر وإسرائيل. قال مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين نقلا عن مصدر إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من المقرر أن يسافر إلى الشرق الأوسط الثلاثاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة.وأضاف رافيد أن بلينكن يخطط لزيارة قطر ومصر وإسرائيل.

وتأتي زيارة بلينكن في وقت تتكثف فيه الجهود الأميركية لمنع تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.



ويأتي التهديد بهجوم إيراني في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها بالقرب من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة الاثنين وسط جهود دولية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة ومنع الانزلاق إلى صراع إقليمي أوسع مع إيران ووكلائها.



وقطر ومصر هما الوسيطان الأساسيان في المحادثات المتوقفة بين إسرائيل وحماس منذ مقتل هنية في نهاية الشهر الماضي.