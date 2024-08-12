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عربي-دولي

تأخرت 45 دقيقة من موعدها.. ترامب لماسك: الشرق الأوسط يأخذنا إلى حرب عالمية ثالثة

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:14
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نبّه المرشح الجمهوري الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في حواره مع إيلون ماسك، على منصة "إكس" إلى أن الشرق الأوسط يمكن أن يأخذ العالم إلى "حرب عالمية ثالثة".

وشدد ترامب على أنه تعامل أثناء ولايته الأولى "بقوة وحزم مع إيران ووكلائها.
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ووصف ترامب محاولة الاغتيال التي تعرّض لها بالخطيرة، وأضاف في محادثة مع ماسك على منصة "إكس" أن الرصاصة التي استهدفته كانت قريبة من رأسه.

وكشف أنه كان قلقاً من إصابة الحشد بسبب التدافع خلال محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن الرصاص كان يمر فوق رأسه، لافتاً إلى أن ما حدث ينم عن سوء تنسيق بين الشرطة المحلية والفيدرالية.

وقال إنه بعد حاولت النهوض لأطمئن الحشود، لافتاً إلى أن الرسم البياني عن الهجرة غير الشرعية أنقذ حياته.

وكانت المحادثة عبر الإنترنت بين ترامب وماسك قد تعرضت على ما يبدو لمشكلات فنية في الوقت الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه إذ أبلغ مستخدمون عن مشاكل في الوصول إليها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وبدأت المحادثة بعد 45 دقيقة من موعدها المفترض، حيث قال ماسك إن هجوماً إلكترونياً ضخماً تعرضت له لحجب الخدمة على إكس.(العربية)

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