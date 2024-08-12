Advertisement

عربي-دولي

في بث مباشر.. مراهق تركي يهاجم 5 مواطنين بكسين وفأس في حديقة عامة (فيديو)

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1233513-638591269249340494.jpg
Doc-P-1233513-638591269249340494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الشرطة التركية أمس الاثنين، على شاب يبلغ من العمر 18 عاما بعدما هاجم مجموعة من المواطنين بسكين وفأس في مدينة إسكي شهير شمال غرب تركيا.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، أن رجلا هاجم مجموعة من المواطنين كانوا يجلسون في حديقة بالقرب من محطة ترام أولوندر في منطقة تيبيباشي بسكين وفأس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص
 
Advertisement
وبحسب الصحيفة نقلا عن بيانات الشرطة، فإن الشاب كان تحت تأثير "ألعاب الحروب"  التي كان يمارسها، حيث نفذ هجومه مرتديا سترة هجومية وخوذة ونظارات واقية وألصق شعار "الشمس السوداء" النازية على صدره، ببث الهجوم على الهواء مباشرة.

وتم القبض على المشتبه به بعدما لاحظه ضابط شرطة مناوب في المنطقة، وتم نقل المصابين الخمسة في الحادث إلى مشافي المدينة، حيث أبلغ أن إصابة اثنين منهم خطرة، وجار التحقيق في حيثيات الحادث. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2024-08-13
23:50 | 2024-08-12
23:43 | 2024-08-12
23:32 | 2024-08-12
23:31 | 2024-08-12
23:28 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24