في بث مباشر.. مراهق تركي يهاجم 5 مواطنين بكسين وفأس في حديقة عامة (فيديو)

ألقت الشرطة التركية أمس الاثنين، على شاب يبلغ من العمر 18 عاما بعدما هاجم مجموعة من المواطنين بسكين وفأس في مدينة إسكي شهير شمال غرب تركيا.



وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، أن رجلا هاجم مجموعة من المواطنين كانوا يجلسون في حديقة بالقرب من محطة ترام أولوندر في منطقة تيبيباشي بسكين وفأس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص

HASSAS İÇERİK!



Eskişehir’de 18 yaşındaki genç önüne gelene bıçak ve baltayla saldırdı: 2 kişinin durumu kritik!



Hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin 'Kara Güneş' amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı https://t.co/PowDuEEonw pic.twitter.com/DfeQ7eKFMQ — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 12, 2024 Advertisement

وبحسب الصحيفة نقلا عن بيانات الشرطة، فإن الشاب كان تحت تأثير "ألعاب الحروب" التي كان يمارسها، حيث نفذ هجومه مرتديا سترة هجومية وخوذة ونظارات واقية وألصق شعار "الشمس السوداء" النازية على صدره، ببث الهجوم على الهواء مباشرة.



وتم القبض على المشتبه به بعدما لاحظه ضابط شرطة مناوب في المنطقة، وتم نقل المصابين الخمسة في الحادث إلى مشافي المدينة، حيث أبلغ أن إصابة اثنين منهم خطرة، وجار التحقيق في حيثيات الحادث. (روسيا اليوم)