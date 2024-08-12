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عربي-دولي

قبطان سفينة يبلغ عن واقعة جنوب غربي الحديدة في اليمن

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:28
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، ان قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة أن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.
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ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثيين التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.(سكاي نيوز)

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