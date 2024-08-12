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عربي-دولي

قراصنة مرتبطين بإيران... "إف.بي.آي" يحقق في مزاعم اختراق حملة ترامب

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:31
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أفاد مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) أمس الاثنين بأنه يحقق فيما وصفته حملة دونالد ترامب الرئاسية بأنه اختراق لاتصالاتها الداخلية متهمة الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء ذلك.

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وقال الرئيس الأميريي السابق يوم السبت إن مايكروسوفت أبلغت حملته الانتخابية بأن إيران اخترقت أحد مواقعها على الإنترنت.
 
 
وأضاف أن إيران "تمكنت فقط من الحصول على معلومات متاحة للعامة".
عملية اختراق
 
فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الاثنين أن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق أيضا فيما يشتبه في أنها عملية اختراق استهدفت مستشارين لحملة الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس.
وبدأ المكتب التحقيق في يونيو حزيران عندما كان بايدن لا يزال ينافس في سباق الرئاسة للاشتباه في أن إيران كانت وراء محاولات سرقة بيانات من حملتين رئاسيتين، حسبما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر.
ولم تستجب حملة هاريس بعد لطلب التعليق. وأصبحت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد انسحاب بايدن من المنافسة الشهر الماضي.
ونفت الحكومة الإيرانية قيامها باختراق حملة ترامب.

قراصنة مرتبطين بإيران
وأشارت حملة ترامب إلى تقرير أصدره باحثو مايكروسوفت يوم الجمعة ذكر أن قراصنة مرتبطين بالحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حساب "مسؤول رفيع المستوى" في حملة رئاسية أمريكية في حزيران.
وأضاف التقرير أن القراصنة استولوا على حساب خاص بمستشار سياسي سابق ثم استخدموه لاستهداف المسؤول. ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل عن المستهدفين. (العربية)
 
 
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