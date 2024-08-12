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السكان شعروا بهزّة قوية.. زلزال يضرب مدينة أميركية فهل سيتسبّب بأمواج تسونامي؟

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:43
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أمس الاثنين، أن زلزالا بقوة 4.6 درجات ضرب مدينة لوس أنجلوس.
 
 
بدورها، طمأنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.
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هذا وأفاد السكان في أنحاء مدينة لوس أنجلوس بأنهم شعروا بالهزة بقوة.

وكان مركز زلزال يوم الاثنين بالقرب من حي هايلاند بارك في لوس أنجلوس، على عمق نحو 12.1 كيلومترا تحت السطح.

ويأتي زلزال الاثنين بعد أقل من أسبوع من زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب جنوب كاليفورنيا وشعر به سكان لوس أنجلوس أيضا على نطاق واسع. ولم يتسبب هذا الزلزال في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. (روسيا اليوم)
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