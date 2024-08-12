" الرصاصة كانت قريبة من رأسي".. ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتياله

تحدث الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، عن الهجرة ومحاولة اغتياله وملفات أخرى، في مقابلة مع الملياردير إيلون ماسك، عبر منصته "إكس".

وكشف ترامب الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الشهر الماضي، وقال عن الرصاصة التي أصابت أذنه: "كانت ضربة قوية ولم أشعر بهذه القوة أبدا، وعرفت على الفور أنها كانت رصاصة".

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وكشف أنه كان قلقاً من إصابة الحشد بسبب التدافع خلال محاولة اغتياله، مشيراً إلى أن الرصاص كان يمر فوق رأسه، لافتاً إلى أن ما حدث ينم عن سوء تنسيق بين الشرطة المحلية والفدرالية.

وقال إنه بعد ذلك حاول النهوض لطمأنة الحشود، لافتاً إلى أن الرسم البياني عن الهجرة غير الشرعية أنقذ حياته.



وردا على سؤال ماسك حول كيف كان إطلاق النار "بالنسبة لك"، رد ترامب: "لم يكن ممتعا".



ومن جانبه، قال ماسك إن جزءا من سبب تأييده لترشح ترامب للرئاسة كان بسبب رد فعل الرئيس السابق على محاولة الاغتيال في بنسلفانيا الشهر الماضي، واصفا ترامب وهو يلوح بقبضتيه بأنه "ملهم بشكل لا يصدق".



وذكر ترامب أن أول سؤال طرحه بعد سقوطه كان "كم عدد القتلى؟ لأنه كان هناك حشد ضخم هناك آلاف وآلاف الأشخاص لذلك قلت، كم عدد القتلى؟ لأنني كنت أعلم أن هناك طلقات أخرى يتم إطلاقها".



وخلال المحادثة، عرض إيلون ماسك أن يلعب دورا في إدارة ترامب إذا أعيد انتخابه للمساعدة في كبح جماح الإنفاق الحكومي.



وقال ماسك: "أعتقد أنه سيكون من الرائع أن يكون لدينا لجنة حكومية تنظر في هذه الأشياء وتضمن إنفاق أموال دافعي الضرائب التي حصلوا عليها بشق الأنفس، بطريقة جيدة، وسأكون سعيدا بالمساعدة في مثل هذه اللجنة".



ومن جانبه، ذكر ترامب أنه "سيحب" مشاركة ماسك، مشيرا إلى أن الملياردير "يخفض التكاليف بشكل رائع"، في إشارة إلى تدابير خفض التكاليف التي اتخذها في شركاته. (روسيا اليوم)