الجيش الإسرائيلي: نتابع التطورات في إيران بالتعاون مع شركائنا

أكد دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن إسرائيل تراقب تطورات تهديد إيران بتوجيه ضربة لها لكن الجيش لم يغير إرشاداته الاحترازية للمواطنين.



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وأضاف هاغاري "نتابع ما يجري في إيران تحديدا قدر استطاعتنا. ولا نتابع بمفردنا. نتابع مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين".

ومضى يقول إن الجيش لم يصدر إرشادات جديدة للعامة تتعلق بالسلامة، لكن إذا لزم الأمر سيقدم إفادات للجبهة الداخلية بأي تغييرات في أسرع وقت ممكن.

كما تابع "نأخذ على محمل الجد التصريحات والتعليقات التي يدلي بها أعداؤنا. ولذلك نحن على أهبة الاستعداد للهجوم والدفاع". (العربية)