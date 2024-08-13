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عربي-دولي

للعودة إلى مفاوضات الصفقة مع إسرائيل.. واشنطن تلجأ للبوابة التركية لإقناع حماس

Lebanon 24
13-08-2024 | 00:34
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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره التركي "أهمية عودة حماس إلى المفاوضات منتصف الشهر الجاري"، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.
 
 
وأضافت الوزارة أن "بلينكن أكد أهمية استكمال الاتفاق لوقف إطلاق نار فوري ودائم بغزة والإفراج عن الرهائن".

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية التركية في بيان على منصة "إكس" بعد المحادثة الهاتفية، إن فيدان أكد لنظيره الأميركي على ضرورة تخلي إسرائيل عن "الخطوات الاستفزازية" التي من شأنها توسيع نطاق الصراع في المنطقة.

وقال فيدان: "إن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والمذبحة المستمرة ضد الفلسطينيين تظهر مرة أخرى أن إسرائيل ليست مستعدة لإحلال السلام".

وأشار فيدان لنظيره الأميركي إلى أن "حماس" اتخذت في السابق "موقفا بناء" تجاه وقف إطلاق النار، قائلا:"ينبغي ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

كما أعرب وزير الخارجية التركي عن قلقه من التوتر المتزايد في المنطقة.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" لم تسفر عن اتفاق، بسبب رفض تل أبيب إنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع. (روسيا اليوم)
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