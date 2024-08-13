قبيل ايام من عودة المفاوضات.. حماس: مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين في غزة

كشف المتحدث باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، أبو عبيدة، أن أحد الأسرى الإسرائيليين قتل على يد حارس كان مكلفا بمراقبته، كما أصيبت أسيرتان أخريان من النساء بجروح خطيرة في غزة.

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وأضاف أبو عبيدة في بيان "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة الأسرى بإطلاق النار على أسير إسرائيلي وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن".كما حمّل البيان "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى".من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، عدم وجود بيانات لدى الجيش عن مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة حتى الآن.وكتب هاغاري على صفحته في منصة "إكس"، معلقا على تصريح حركة "حماس" بأن أحد الأسرى قتل على يد حارسه، وأصيبت أسيرتان أخريان بجروح خطيرة: "في الوقت الحالي، ليس لدينا أي معلومات استخباراتية تسمح لنا بدحض أو تأكيد مزاعم حماس". (العربية)