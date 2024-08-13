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عربي-دولي

ترامب لماسك: هجوم وشيك على إسرائيل بمئات أو ربما آلاف الصواريخ

Lebanon 24
13-08-2024 | 03:02
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أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب لإيلون ماسك في مقابلة، أمس الاثنين، ان إسرائيل تتوقع هجومًا الليلة أو غدًا بمئات أو ربما آلاف الصواريخ، ويمكن إغراق القبة الحديدية بإطلاق ما يكفي من الصواريخ حيث لا تستطيع الدفاع عن نفسها".
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وأضاف: "بسبب الافتقار إلى القيادة، فإن دول مثل إيران لا تحترم الولايات المتحدة". وتابع: "أي شخص يهودي يصوت لصالح كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية يجب أن يخضع رأسه للفحص".

وتمت دعوة الرئيس الأميركي السابق للتحدث مع ماسك مالك منصة "إكس" حول حملته، مع بداية شابتها مشكلات تكنولوجية إلى حد كبير.

وأدان ترامب بشدة هاريس، واصفا إياها بـ"المجنونة اليسارية المتطرفة" واعتبرها "أكثر يسارية بكثير من بيرني ساندرز".

كما انتقد موقفها من إسرائيل، قائلاً إنها "معادية جدًا لإسرائيل واختارت شخصًا يساريًا متطرفًا مناهضًا لإسرائيل" ليكون نائبًا لها، في إشارة إلى تيم والز.

وفي معرض حديثه عن تأثير إدارة بايدن وكامالا على الشرق الأوسط، أكد ترامب أن كامالا "سيئة لكل من" الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن "بايدن فعل شيئًا مستحيلًا: لقد كرهه الجانبان".

وتحدث عن "محور الشر" الذي يتمتع بقدرات نووية، في إشارة إلى إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وقال ترامب إن طريقته في التعامل مع إيران تعني أنه لن تكون هناك مشاكل، موضحا"لقد أخبرت الصين أنه إذا اشتريتم النفط من إيران، فلن تقوموا بأي عمل تجاري مع الولايات المتحدة".

وعن فترة رئاسته، علق ترامب: "إيران كانت مفلسة. لم يكن لديهم أموال لحماس، ولا أموال لحزب الله، ولا أموال لأي من أدوات الإرهاب هذه".

وفي إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول، أوضح ترامب إنه لو كان رئيسًا، "لما تعرضت إسرائيل للهجوم أبدا ".

وأشار إلى رغبته في بناء قبة حديدية خاصة بالولايات المتحدة، قائلاً: "سيكون لدينا أفضل قبة حديدية في العالم. لماذا لا تكون لدينا قبة حديدية؟ إسرائيل لديها واحدة، نحن بحاجة إلى الحماية".(العربية)

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