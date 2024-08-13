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عربي-دولي

التوغل الأوكراني الأكبر منذ الغزو الروسي.. كييف تشن هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على منطقة كورسك

Lebanon 24
13-08-2024 | 03:18
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في آخر تطورات الحرب الأوكرانيةـ الروسية، شنت أوكرانيا هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على منطقة كورسك الحدودية الروسية، اليوم الثلاثاء، غداة انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بسبب دعمه لتوغل أوكرانيا المفاجئ داخل أراضي بلاده.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 12طائرة مسيرة فوق كورسك التي هاجمتها أوكرانيا قبل أسبوع وقالت إنها سيطرت على ألف كيلومتر مربع منها بحلول أمس الاثنين.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا أطلقت 38 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين على أوكرانيا الليلة الماضية.

وظلت البلاد بأكملها في حالة تأهب لفترة وجيزة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تحسبا لشن غارات جوية لكن هذه التحذيرات ألغيت.

وذكر بوتين، أمس الاثنين، أن التوغل الأوكراني، الأكبر منذ الغزو الروسي في عام 2022، هدفه تحسين موقف أوكرانيا التفاوضي قبل أي محادثات سلام محتملة.

وفي تصريحاته العلنية الأكثر تفصيلا حتى الآن عن الهجمات، قال بوتين أيضا إن كييف "بمساعدة أسيادها الغربيين" تحاول إبطاء تقدم القوات الروسية المشاركة فيما يسميه الكرملين "عملية عسكرية خاصة"في أوكرانيا.

وتساءل بوتين أيضا عن مدى إمكانية إجراء مفاوضات مع عدو يتهمه بإطلاق النار عشوائيا على المدنيين الروس والمنشآت النووية.

وأبلغ أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني، الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، أن القوات تواصل تقدمها داخل الأراضي الروسية.

وعلق في فيديو نُشر على حساب زيلينسكي في تليغرام: "نواصل تنفيذ عملية هجومية في منطقة كورسك. ونسيطر حاليا على نحو ألف كيلومتر مربع من أراضي روسيا الاتحادية". (العربية)


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