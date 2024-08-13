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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "في حين يظل الشرق الأوسط برمته في حالة من الترقب بشأن الكيفية التي قد يرد بها "محور المقاومة" الذي تقوده إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 تموز في طهران، يثير قرار الجماعة بتعيين يحيى السنوار رئيسا جديدا لها، تساؤلات حول استراتيجيتها المستقبلية. فعلى عكس هنية، الذي كان يقيم في قطر، وعمل كممثل رئيسي لحركة حماس في الخارج، يقيم السنوار في غزة منذ إطلاق سراحه من سجن إسرائيلي في عام 2011 كجزء من عملية تبادل أسرى. السنوار هو أحد القادة العسكريين القدامى في حماس، وتعتبره إسرائيل العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى".وبحسب الموقع، "نظراً للظروف المختلفة جداً التي عمل فيها هنية والسنوار، يبدو من المعقول أن نتساءل عما إذا كان التغيير الرسمي للقيادة سيؤدي إلى تغييرات في الطريقة التي ستنفذ بها مقاومتها ضد إسرائيل، وتعاملها مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، وعلاقاتها مع القوى الأجنبية. فحماس ليست متجانسة، لقد تعاملت شخصيات مختلفة في حماس مع القضايا بطرق متباينة، مما يسلط الضوء على الانقسامات داخل المنظمة التي تبرزها خلافات هنية والسنوار".وتابع الموقع، "كان هنية معروفاً أكثر بالاعتدال والبراغماتية. داخل حماس، كان صوتًا مؤثرًا يدعو إلى الدبلوماسية عند الحاجة مع إسرائيل والاستعداد للتسوية. في المقابل، يعتبر السنوار من المتشددين. وباعتباره الزعيم الجديد لحماس، فمن المحتمل أن يثبت أنه أقل انفتاحاً على التوصل إلى تسوية مع الإسرائيليين. قبل اغتيال هنية أواخر الشهر الماضي، كان للسنوار دور كبير في مفاوضات حماس مع إسرائيل. ومع ذلك، يقدر بعض الخبراء أنه بدون قيام هنية بموازنة مواقف السنوار المتشددة، فمن المحتمل أن تتخذ حماس مواقف متطرفة بشكل متزايد في هذه الحرب. ويتوقع خالد الجندي، الذي يدير برنامج فلسطين في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، أن يتبنى السنوار موقفا متحديا: "على الأقل، يمكننا أن نتوقع أن تصبح عملية صنع القرار في حماس أكثر تشددا". وأضاف الجندي: "ليس هناك شك في أن تحقيق وقف إطلاق النار سيكون أكثر صعوبة… لأن تعيين السنوار هو أيضًا عمل من أعمال التحدي يهدف إلى إرسال رسالة إلى إسرائيل مفادها أن حماس لم تُهزم فحسب، بل إنها مستعدة لمواصلة القتال"."التزام حماس بالوحدة مع فتحبحسب الموقع، "من غير المؤكد ما إذا كان السنوار سيتعامل مع محادثات الوحدة الحاسمة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، والأهم بين حماس وفتح، بشكل مختلف عن سلفه. قبل ثمانية أيام من اغتياله في العاصمة الإيرانية، وقع هنية على إعلان المصالحة في بكين، حيث اتفقت حماس وفتح واثنتا عشرة جماعة فلسطينية أخرى على "إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية". ويرى بعض الخبراء أن ترقية السنوار لن تغير بالضرورة حسابات حماس بشأن محادثات المصالحة مع فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى. وقال معين رباني، المحلل السياسي الفلسطيني في مقابلة مع الموقع: "العقبة الرئيسية أمام نجاح مثل هذه المبادرات ليست حماس ولا فتح، بل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس". وأضاف: "طالما بقي عباس، فإن التنفيذ الناجح لأي مبادرة يبقى صفراً". ومع ذلك، يعتقد الجندي أن استبدال هنية بالسنوار "يعقد الآفاق القاتمة أصلاً للمضي قدماً في المصالحة الوطنية" بسبب مدى تشكك الأخير في تقديم تنازلات لعباس وفتح".الدعم الخارجي لحماسبحسب الموقع، "بعد مرور عشرة أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، سيكون السنوار صوتا مؤيدا لبناء علاقات جيدة بين حماس وأي حكومة أو منظمة في العالم ترغب في مساعدة المجموعة الفلسطينية بطريقة أو بأخرى. ببساطة، يعتقد السنوار أن القرارات المتعلقة بعلاقات حماس الخارجية يجب أن تستند إلى اعتبارات ومصالح عملية، وليس إلى عوامل أيديولوجية. وعلى عكس هنية، بطبيعة الحال، لن يتمكن السنوار من السفر خارج غزة، على الأقل طالما استمرت الحرب الإسرائيلية الحالية على القطاع. بكل المقاييس، كان السنوار هو الهدف الرئيسي للاغتيال في إسرائيل، وكان محصورًا بشكل أساسي في الأنفاق العميقة تحت الأرض منذ 7 تشرين الأول، على الرغم من أن هنية ومسؤولين آخرين في حماس خارج غزة تمكنوا على ما يبدو من التواصل معه".وتابع الموقع، "بما أن إسرائيل نفذت عملية الاغتيال هذه في إيران، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك في قطر أو تركيا، فربما يكون من الصعب أن نتصور موافقة حماس على نقل قيادتها السياسية خارج قطر. وفي نهاية المطاف، قررت إسرائيل، باغتيال هنية، القضاء على شخصية معتدلة في حماس، وسوف تخوض حربها الآن ضد حماس بقائد عسكري أقل تنازلاً وتنازلاً. من المرجح أن تجعل قيادة حماس الجديدة المقاومة المسلحة على رأس أولوياتها وترى أنها المسار الواقعي الوحيد نحو التحرير مع تزايد عدم وضوح الأجنحة السياسية والعسكرية للجماعة".وختم الموقع، "بالنسبة لإسرائيل، فإن مثل هذا التغيير مفيد من حيث محاولة الترويج لروايتها بأن حماس هي السبب الرئيسي لعدم وجود سلام في غزة، وقد تلقى هذه الرسالة استحسان معظم المشرعين والكثير من مؤسسات السياسة الخارجية في واشنطن. ولكن في مايتعلق بوضع حد للحرب الشنيعة في القطاع، ربما لن يأتي أي شيء إيجابي من صعود السنوار".