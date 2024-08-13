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عربي-دولي

بلينكن ونظيره التركي يناقشان "عودة حماس للمفاوضات"

Lebanon 24
13-08-2024 | 03:30
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ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، أهمية عودة حركة حماس إلى المفاوضات المرتقبة في 15 اب من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة وضمان الإفراج عن كافة الرهائن، حسبما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء.
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وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي، أعرب بلينكن عن امتنانه للشراكة مع تركيا، ودعمها للبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومصر وقطر لحث الأطراف على استئناف محادثات السلام.
والخميس، دعا زعماء الولايات المتحدة وقطر ومصر، إسرائيل وحماس إلى استئناف المفاوضات إما في الدوحة أو القاهرة لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي بيان مشترك، حض الوسطاء طرفي النزاع على استئناف المحادثات في 15 اب "لسد كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل".
وناقش بلينكن وفيدان أيضا ضرورة بذل جهود طارئة لإنهاء العنف في مختلف أنحاء السودان، كما تطرقا إلى أهمية حضور القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المحادثات، في 14 اب، بجنيف السويسرية.
ومن المتوقع أن تكون محادثات جنيف، التي وافقت قوات الدعم السريع على حضورها، أول محاولة كبرى منذ أشهر للتوسط بين الجانبين المتحاربين لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، وفق وكالة "رويترز".

وأعرب بلينكن عن دعمه لجهود الوساطة التركية بين إثيوبيا والصومال، حسب بيان الخارجية الأميركية.

وتتوسط تركيا في قضية تثير خلافا بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال ولكن من دون المساس بسيادتها الإقليمية، حسب وكالة "فرانس برس". (الحرة)

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