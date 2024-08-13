بعد دعوتها للامتناع عن مهاجمة إسرائيل.. طهران تعلّق: لا نطلب الإذن من أحد للردّ عليها

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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، البيان الأوروبي الأميركي المشترك، الذي دعا طهران إلى الامتناع عن مهاجمة إسرائيل، بأنه "يفتقر إلى المنطق السياسي".وقال كنعاني ردا على البيان: "لا نطلب الإذن من أحد في استخدام حقوقنا المعترف بها"، مشددا على أن "إيران مصممة في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي والمساعدة في إرساء الاستقرار المستديم في المنطقة، ولا تطلب الإذن من أحد في استخدام حقوقنا المعترف بها".وأضاف: "الغرب يطلب منا بوقاحة عدم القيام بأي عمل انتقامي ضد إسرائيل".وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل بقادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا لبحث التوتر. وبعدها قال زعماء الدول الخمس في بيان مشترك أصدره البيت الأبيض إنهم يؤيدون دعوة من الولايات المتحدة وقطر ومصر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن.كما دعا القادة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس فيما يتوقع أن تجري مفاوضات صعبة الخميس تهدف لوضع حد للنزاع.وفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن لبلاده "حق الرد" على أي هجوم يستهدفها، بعد دعوة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تجنب التصعيد في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين إيران وإسرائيل. (روسيا اليوم)