بعد الزلزال الذي ضرب سوريا.. كم هزة ارتدادية سُجلت منذ ليل أمس؟

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بعد الهزة الأرضية التي ضربت سوريا وعددا من البلدان الأخرى، من بينها لبنان والأردن وفلسطين ليل أمس، أعلن المركز الوطني للزلازل في البلاد، أنه تم تسجيل 13 هزة ارتدادية.وقال المركز الوطني للزلازل في سوريا في بيان: "سجلت محطات الرصد 13 هزة شرق مدينة حماة لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم أكبرها كان بقدر 5.3 درجات على مقياس ريختر بينما الهزات اللاحقة لها هي هزات ارتدادية أضعف قدرا".وأوضح أن "الهزة الرئيسية حدثت نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت".