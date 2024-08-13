"مغامرة خطيرة"... "معاريف": لا مصلحة لإسرائيل في توسيع الحرب

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ عضو "الكنيست" السابق أورئيل لين قال في مقال في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنّ "انزلاق إسرائيل نحو حرب إقليمية يُعدّ مغامرة كبيرة ينطوي على مخاطر جمة".وأضاف لين أنّه "لا توجد لإسرائيل أي مصلحة، ولن تكون لها أي مصلحة في المستقبل أيضاً، في توسيع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة إلى حرب شاملة مباشرة مع إيران".واستعرض الكاتب في مقاله أهمّ الأهداف التي يجب على إسرائيل تحقيقها، وهي "القضاء على الفصائل المسلحة التي تسعى إلى المساس بإسرائيل، وتحقيق قوة الردع الدائمة ضدّ الأعداء ممّن لا تستطيع القضاء عليهم، وإقامة علاقات طيبة مع دول صديقة في الغرب، وكذلك مع الصين ومع دول عربية، وأخرى إسلامية".وادعى لين أنّ "باستطاعة إسرائيل تحقيق مثل هذه الإنجازات والأهداف ضمن السياسة الخارجية"، لكن من الضروري إدراك أنّ "عملية تحقيقها سيكون على المدى البعيد، حيث ينبغي انتهاج سياسة حكيمة في هذا المضمار".ورأى الكاتب أنّ "الحكومة انتهجت سياسة خاطئة للغاية" في تعاملها مع قضية الأسرى، بحيث إنّ "ربط مسألة إعادة الأسرى مع قضية القضاء على حماس وجعل هاتين القضيتين ضمن هدف واحد كان قراراً غير صائب"، خصوصاً وأنّه "كان من الواضح في بداية الأمر أنّ حماس لن تفرج عن الأسرى من دون تحقيق الأهداف الهامة بالنسبة إليها، لأنّهم يُعدّون السلاح القوي لديها". (الميادين)