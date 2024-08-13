Advertisement

عربي-دولي

عباس التقى بوتين في روسيا: بدعمكم ومساعدتكم سنصل إلى مبتغانا

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1233754-638591601386185899.jpg
Doc-P-1233754-638591601386185899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة أن لا تتكرر "مأساة 1948 و1967 بتهجير الفلسطينيين، متوجها إلى الرئيس فلاديمير بوتين قائلا: "بدعمكم ومساعدتكم سنصل إلى مبتغانا".

وفي تصريح خلال لقائه بوتين في العاصمة الروسية موسكو قال عباس إن "الصداقة التي تربط شعبينا هي صداقة تربطنا منذ عقود طويلة، بين الشعب الفلسطيني من جهة، وبين الاتحاد السوفيتي ثم روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أنه "في كل هذا الزمن، كنا نشعر دائما وأبدا أن روسيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لأنها تقف إلى جانب الحق".
Advertisement

ولفت إلى أنه "عندما يتحدث الرئيس بوتين عن الشرعية الدولية فعلا، فإن هذه الشرعية الدولية التي بدأت في عام 1947 إلى اليوم وتضمنت أكثر من ألف قرار من مجلس الأمن والجمعية العامة ومن حقوق الإنسان، إلا أنه مع الأسف الشديد فشلت الأمم المتحدة بسبب الضغط الموقف الأميركي، في أن تعطينا قرارا واحدا ينفذ بحق الشعب الفلسطيني".

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن ثقته في اهتمام روسيا بما يجري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الاتصالات والمشاورات الدائمة بين قيادة البلدين، ومن خلال القنوات الدبلوماسية.

وقال: "نحن نشعر بالدفء في علاقتنا مع روسيا، ونشعر بكثير من الاهتمام بما يهم روسيا وأصدقاءنا وأشقاءنا الروس، ونحن معكم فيما تعانون منه هذه الأيام من أزمات أمنية. ونحن نقف إلى جانب روسيا بلا أدنى شك".

كما أشار عباس إلى توصيات محكمة العدل الدولية، و"التي كانت واضحة كل الوضوح، وبها توصيفات كاملة ضد الاحتلال والاستيطان والتوسع الإسرائيلي، وطالبت مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول العالم، وطالبت إسرائيل نفسها بضرورة التخلي عن المواقف المخزية التي لا تنسجم مع حقوق الإنسان".

وشدد على "أننا بحاجة ماسة دائما لأن نتشاور معكم، أنتم أصدقاؤنا نثق برأيكم ونحن معكم دائما، ونشعر أن روسيا من أقرب أصدقاء الشعب الفلسطيني، وتدعم قيام الدولة الفلسطينية"، مطالبا بوقف القتال، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وعدم تهجير الفلسطينيين من مكان إقامتهم. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2024-08-13
10:43 | 2024-08-13
10:42 | 2024-08-13
10:34 | 2024-08-13
10:24 | 2024-08-13
10:10 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24