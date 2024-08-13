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السنوار بعث رسالة إلى الوسطاء... ما الذي تتضمنه؟

Lebanon 24
13-08-2024 | 08:58
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعث رسالة للوسطاء، قال فيها إنه "إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة".
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وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الرسالة نقلها السنوار إلى الوسطاء العرب، مساء الاثنين".

وتقول الصحيفة إن "إسرائيل من غير المرجح أن تلبي مثل هذا الطلب، والتي قالت سابقا إنها عازمة على تحقيق هدفيها المزدوجين المتمثلين في هزيمة حماس وتأمين عودة الرهائن". (سكاي نيوز)
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