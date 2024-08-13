ما هو السبيل الوحيد الذي قد يرجئ الرد الإيراني؟

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نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين قولهم إن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أراضيها هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفاء لها سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد.