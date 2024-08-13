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عربي-دولي

بعد هجومها على مقاطعة كورسك.. ميدفيديف: قوات أوكرانيا ستنال ما تستحقه من عقوبة

Lebanon 24
13-08-2024 | 09:42
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن قوات أوكرانيا ستنال ما تستحقه من عقوبة على هجومها الإرهابي على أراضي روسيا.
 
وأشار مدفيديف إلى أن العقوبات الروسية تفترض مجموعة متنوعة من العواقب، بما في ذلك لقيادة النظام القومي المتعصب في كييف.
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وأضاف مدفيديف في مؤتمر عبر الفيديو حول موضوع تقديم المساعدة لمقاطعة كورسك: "كما تعلمون، ارتكبت أوكرانيا هجوما إرهابيا على أراضينا. وقد قدم الرئيس فلاديمير بوتين التقييمات الكافية لذلك قبل عدة أيام وبالأمس، ولن أتطرق إلى هذا الأمر. سأقول فقط إنهم حتما سينالون العقوبات الصارمة المستحقة، والتي تنطوي على مجموعة متنوعة من العواقب بالنسبة لأولئك الذين فعلوا ذلك، بما في ذلك قيادة النظام القومي المتعصب في كييف". (روسيا اليوم) 
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