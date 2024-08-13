مكتب نتنياهو: حماس طلبت إجراء 29 تغييرا على إتّفاق الرهائن

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الادعاء بأن رئيس الوزراء أضاف مطالب جديدة إلى مخطط 27 أيار هو ادعاء كاذب"، مشيراً إلى أن "حركة حماس" أجرت 29 تغييرا على اتفاق إطلاق الرهائن في غزة".وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "لا تتضمن مسودة 27 تموز شروطا جديدة ولا تتعارض مع مخطط 27 أيار. حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرا، وهو ما عارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي". (سكاي نيوز)