Advertisement

عربي-دولي

4.2 مليار يورو من الإتّحاد الأوروبيّ إلى أوكرانيا

Lebanon 24
13-08-2024 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1233799-638591678264290800.jpg
Doc-P-1233799-638591678264290800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام الاتحاد الأوروبي بتحويل شريحة دورية جديدة من مساعدة الميزانية إلى كييف بقيمة حوالي 4.2 مليار يورو، من صندوق أوكرانيا، وهو برنامج بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية
lebanon 24
13/08/2024 19:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدات دفاعية كبيرة لأوكرانيا.. هذا ما تشمله الحزم الاميركية والالمانية
lebanon 24
13/08/2024 19:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف العام المقبل (رويترز)
lebanon 24
13/08/2024 19:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو يتعهّد بتقديم مساعدات لأوكرانيا ويطرح تساؤلات بشأن العلاقات الروسية
lebanon 24
13/08/2024 19:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24

أوكرانيا

مساعدات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2024-08-13
12:45 | 2024-08-13
12:25 | 2024-08-13
12:20 | 2024-08-13
12:00 | 2024-08-13
11:54 | 2024-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24