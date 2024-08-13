4.2 مليار يورو من الإتّحاد الأوروبيّ إلى أوكرانيا

قام الاتحاد الأوروبي بتحويل شريحة دورية جديدة من مساعدة الميزانية إلى كييف بقيمة حوالي 4.2 مليار يورو، من صندوق أوكرانيا، وهو برنامج بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027. (روسيا اليوم)

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