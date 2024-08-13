الخارجية السعودية دانت اقتحامات الأقصى

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات، "الاقتحامات السافرة والمتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي وعددٍ من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك".وأكدت الوزارة في بيان، أهمية "احترام المقدسات الدينية"، وجددت تحذير المملكة من "تبعات استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوضع التاريخي لمدينة القدس، واستفزاز ملايين المسلمين حول العالم، خصوصا في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق"، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". (الوكالة الوطنية)