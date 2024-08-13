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عربي-دولي

قبل الضربة.. إيران تُجري تدريبات عسكرية

Lebanon 24
13-08-2024 | 11:54
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يترقب العالم هجوما عسكريا قد تشنه إيران على إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، الشهر الماضي.
 
في السياق، أفادت وكالة مهر للأنباء أن إيران بدأن بإجراء تدريبات عسكرية في شمال البلاد، اليوم الثلاثاء.
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