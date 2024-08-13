قبل الضربة.. إيران تُجري تدريبات عسكرية

يترقب العالم هجوما عسكريا قد تشنه إيران على إسرائيل ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، الشهر الماضي.

في السياق، أفادت وكالة مهر للأنباء أن إيران بدأن بإجراء تدريبات عسكرية في شمال البلاد، اليوم الثلاثاء.