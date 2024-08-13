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حماس: اعتداء بن غفير على المسجد الأقصى تجاوز لكل الخطوط الحمر

Lebanon 24
13-08-2024 | 12:20
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دعت حركة "حماس"، الى "تصعيد العمل العسكري ضد مواقع الإسرائيلية"، بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.
واستهجنت في بيان، "الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يحصل من اعتداءات متواصلة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المباركة، والتي كان آخرها اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وقيام المستوطنين بأداء ما يسمى السجود الملحمي في باحات الأقصى في استخفاف جديد بمشاعر ملياري مسلم".
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وأضافت: "اعتداء بن غفير اليوم على المسجد الأقصى هو تجاوز لكل الخطوط الحمر ويظهر مجددا حجم الخطر الذي يتعرض له مسرى الرسول الأكرم.
وتابعت: "نستنفر كل جموع شعبنا في الضفة والداخل والقدس للانتفاضة الشاملة دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وثأرا للدماء والحرمات، التي ينتهكها العدو المجرم، وندعو مقاتلي شعبنا وفرسان كتائب المجاهدين لتصعيد العمل العسكري ضد مواقع العدو ومغتصباته".
(الوكالة الوطنية)
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