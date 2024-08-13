الوضع صعب.. عشرات آلاف الروسيين عرضة للفرار

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أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية، بعد هجوم مفاجئ شنته، الأسبوع الفائت، ودفع عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار.وكتب زيلينسكي على "تلغرام": رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك، أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة". (الشرق الأوسط)