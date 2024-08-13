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عربي-دولي
الوضع صعب.. عشرات آلاف الروسيين عرضة للفرار
Lebanon 24
13-08-2024
|
12:45
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أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية، بعد هجوم مفاجئ شنته، الأسبوع الفائت، ودفع عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار.
وكتب زيلينسكي على "تلغرام": رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك، أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة". (الشرق الأوسط)
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