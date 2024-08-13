الخارجية الأمريكية: شركاؤنا في قطر سيعملون على مشاركة حماس بمحادثات وقف إطلاق النار

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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين، الثلاثاء، إن «الشركاء في قطر» أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن يكون لحركة «حماس» تمثيل في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، هذا الأسبوع، مضيفاً أن الولايات المتحدة تتوقع تماماً أن تمضي المحادثات قدماً..من جهتها، تطالب «حماس» بخطة قابلة للتطبيق لتنفيذ الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار بدلاً من إجراء مزيد من المحادثات.