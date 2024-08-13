إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية

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أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الثلاثاء حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية.ووفقا للخريطة الإلكترونية للوزارة، فقد تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق سومي وخاركوف وبولتافا وتشرنيغوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا. (روسيا اليوم)