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بوريل: كررت دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لنضال شعب أوكرانيا

Lebanon 24
13-08-2024 | 16:35
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أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، في محادثة مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الدعم الكامل لكييف في هجومها على مقاطعة كورسك الروسية.
وكتب بوريل في حسابه على منصة "إكس": "ناقشت مع دميتري كوليبا آخر التطورات على خط المواجهة والهجوم المضاد في منطقة كورسك، وكررت دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لنضال شعب أوكرانيا".
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(روسيا اليوم)
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