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عربي-دولي

بايدن: وقف إطلاق النار في غزّة قد يُوقِف الهجوم على إسرائيل

Lebanon 24
13-08-2024 | 17:57
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن "التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".
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وقال بايدن للصحفيين خلال سؤاله ما إذا كانت هدنة بين إسرائيل وحماس قد تحول دون وقوع الهجوم الإيراني، قال بايدن للصحافيين: "هذا ما أتوقعه".
وأكد الرئيس الأميركي أنه "لن يستسلم" في وقت "تتكثف" المفاوضات لتحقيق هذا الهدف.
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